Во Львове в трамвае избили известного трансгендера, активистку Анастасию Домани на почве гендерной ненависти. Об этом сообщила в Facebook сама активистка.

По ее словам, происшествие случилось вчера, 19 августа. Домани села в трамвай №6, чтобы поехать в центр города для встречи с участницами мероприятия Zelena Academia. Активистка сделала замечание мужчине, который не пропускал ее в салон.

"Тот резко огрызнулся, я ответила. Покупаю талон у водителя (сохранился у меня, закомпостирован). Пассажирка спрашивает, кто оставил полупустую бутылку пива у двери водителя - ага, это его. Дальше все происходило крайне неважно для меня: тот мужик стал громко обсуждать мою внешность, кричать "что это зашло?", ты кто такое, не мужик и не баба", "чего в юбку вырядился", подсел ко мне на свободное справа от меня сидение и хватая за локти угрожал: "вийдемо на моїй зупинці, я з тобою розберуся, щас братків викличу, я колишній беркутівець так шо знаешь шо тобі світить", - пишет Домани о начале конфликта.

После словесных перепалок между активисткой и мужчиной, он подсел к трансгендеру и на полуслове ударил ее в скулу. "Очки разбиваются, головой, от силы удара достаю ручку переднего сиденья, потом два удара еще - в лоб и голову", - сообщает она. Активистка отмечает, что она была несколько секунд в прострации, и, что ее поразило, "окружающие люди, вообще молчат и ничего не предпринимают".

Домани, у которой диагностировали повреждение мягких тканей лица, подала заявление в полицию, которая, кстати, уже открыла дело.





Фото: facebook.com/anastasiaevakristeldomani

Анастасия Домани является известной в Украине активисткой ЛГБТ, автором собственного бренда колготок.

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