В столице Нидерландов, Амстердаме, в магазине Apple взорвался iPad. После взрыва планшета из магазина эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Об этом сообщил The Next Web.

Причиной взрыва, по предварительной версии, стал или перегрев или негерметичный аккумулятор.

Несмотря на то, что работники быстро поместили iPad в ведро с песком, и от взрыва никто не пострадал, у трех человек были проблемы с дыханием, поскольку планшет выделял токсичный дым.

После приезда пожарных и эвакуации клиентов работу магазина восстановили.

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