В Украине завершились испытания снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт" калибра 152 мм, производство которых освоил украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Соответствующее видео выложил у себя в Facebook президент Петр Порошенко.

"Сейчас ГАХК "Артем" переходит к серийному производству 152-мм снарядов, которые в ближайшее время будут поставляться в украинскую армию", - подчеркнул глава государства.

Следующий шаг ОПК, по словам Порошенко, - вскоре перейти к производству снарядов и для других артсистем калибром от 100 мм до натовского стандарта - 155 мм.

Видео: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео испытаний украинских снарядов с высоты птичьего полета.

Также мы публиковали запись огневых испытаний украинского танка после модернизации, сделанное с высоты птичьего полета.