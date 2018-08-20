Кличко предложил сделать главой Соломенского района столицы чиновника, которого при Попове уволили после уголовного дела
Глава Киевской городской Виталий Кличко попросил президента Украины Петра Порошенко назначить главой Соломенской райадминистрации Игоря Довбаня. Об этом "Стране" сообщили источники в Киевской государственной городской администрации.
Любопытно, что в 2013 Довбань отметился громким скандалом.
Тогда против него, занимавшего пост начальника Главного управления экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации, открыли уголовное дело после чего он уволился.
Как утверждали тогда в Генпрокуратуре, вследствие служебной халатности Игоря Довбаня в бюджет столицы не поступило свыше 9 миллионов гривен в качестве платы за долевое участие застройщиков в создании социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.
Отметим, что Игорь Довбань также являлся в свое время секретарем комиссии по вопросам координации подготовки и реализации приоритетных инвестпроектов Киева. Возглавлял эту комиссию экс-мэр столицы Александр Попов.
До октября-2016 Довбань занимал пост советника главы Укравтодора Андрея Батыщева. Издание РБК-Украина сообщает, что он оказывал серьезное влияние на принятие решений в этой госкомпании.
Родом из Самары
Довбань родился 4 ноября 1974 года в России, в городе Куйбышев (ныне Самара). Закончил в 1997 году Киевский институт Военно-воздушных сил (бывшее Киевское высшее военное авиационное инженерное училище), специальность - радиоинженер.
В 2000 году закончил финансово-экономический институт переподготовки при Черниговском государственном технологическом университете по специальности "Финансы". В 2006 г. закончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение". С 2005 года аспирант кафедры национальной безопасности и обороны Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
Игорь Довбань
С ноября 2007 года по февраль 2008 года - помощник-консультант народного депутата Украины Александра Третьякова. В феврале-марте 2008 года - директор департамента административно-финансового обеспечения, юридической и кадровой работы Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, с марта 2008 года по март 2009-го - заместитель председателя Нацагентства. С октября 2009 года по август 2010 года - заместитель генерального директора Нацагентства Украины по иностранным инвестициям и развитию.