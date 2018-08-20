Глава Киевской городской Виталий Кличко попросил президента Украины Петра Порошенко назначить главой Соломенской райадминистрации Игоря Довбаня. Об этом "Стране" сообщили источники в Киевской государственной городской администрации.

Любопытно, что в 2013 Довбань отметился громким скандалом.

Тогда против него, занимавшего пост начальника Главного управления экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации, открыли уголовное дело после чего он уволился.

Как утверждали тогда в Генпрокуратуре, вследствие служебной халатности Игоря Довбаня в бюджет столицы не поступило свыше 9 миллионов гривен в качестве платы за долевое участие застройщиков в создании социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Отметим, что Игорь Довбань также являлся в свое время секретарем комиссии по вопросам координации подготовки и реализации приоритетных инвестпроектов Киева. Возглавлял эту комиссию экс-мэр столицы Александр Попов.

До октября-2016 Довбань занимал пост советника главы Укравтодора Андрея Батыщева. Издание РБК-Украина сообщает, что он оказывал серьезное влияние на принятие решений в этой госкомпании.

Родом из Самары

Довбань родился 4 ноября 1974 года в России, в городе Куйбышев (ныне Самара). Закончил в 1997 году Киевский институт Военно-воздушных сил (бывшее Киевское высшее военное авиационное инженерное училище), специальность - радиоинженер.

В 2000 году закончил финансово-экономический институт переподготовки при Черниговском государственном технологическом университете по специальности "Финансы". В 2006 г. закончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение". С 2005 года аспирант кафедры национальной безопасности и обороны Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Игорь Довбань

С ноября 2007 года по февраль 2008 года - помощник-консультант народного депутата Украины Александра Третьякова. В феврале-марте 2008 года - директор департамента административно-финансового обеспечения, юридической и кадровой работы Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, с марта 2008 года по март 2009-го - заместитель председателя Нацагентства. С октября 2009 года по август 2010 года - заместитель генерального директора Нацагентства Украины по иностранным инвестициям и развитию.