В Польше, районный суд Перемышля арестовал водителя украинского автобуса, который 17 августа попал в ДТП в Подкарпатском воеводстве. Об этом сообщает RMF24.

Водителя автобуса Николая Л. в воскресенье допросили в прокуратуре, где ему предъявили обвинения в сознательном создании аварийной сиуации на дороге, в результате чего погибли три человека и многие получили ранения. При этом мужчина свою вину не признал.

Если вина водителя будет доказана, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Постановление о трехмесячном аресте суд вынес в воскресенье, вечером 19 августа, после заседания за закрытыми дверями, которое длилось более часа.

Напомним, в Польше 17 августа около 23:00 по местному времени разбился автобус, в котором находились 54 украинских туриста. В результате погибли три человека, 37 человек пострадали.

Ранее "Страна" писала о том, что появились фото с места ДТП в Польше, где вылетел с дороги автобус с украинскими туристами.

Также мы сообщали, что в Польше зз больницы выписали первых пострадавших в ДТП украинских туристов.