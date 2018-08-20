В понедельник, 20 августа, в Деснянском районе Киева автомобиль Daewoo Lanos сбил пешехода, к счастью, пострадавший отделался переломом руки. После чего, на этом же месте, произошла драка с участием лиц кавказской национальности. Об этом сообщает Информатор.

События произошли около 00:30 на Лесном проспекте 24, недалеко от супермаркета АТБ. По словам полицейских, водитель Daewoo Lanos не заметил переходящего по пешеходному переходу мужчину и сбил его. Пешеход влетел на капот и ударился в лобовое стекло автомобиля.

Фото: kiev.informator.ua

У водителя не было признаков алкогольного опьянения, и он шел на контакт с копами. Пешехода с переломом руки госпитализировали в больницу скорой помощи.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

В момент оформления ДТП, буквально в нескольких метрах от места аварии, произошла драка с участием лиц кавказской национальности. По словам очевидцев, у нескольких кавказцев произошел конфликт с мужчиной, который шел посмотреть на аварию. Компания начала его избивать. На помощь пострадавшему прибежал его приятель. Завидев это, кавказцы сели в автомобиль "ВАЗ" и скрылись в неизвестном направлении. Копы, которые в этот момент оформляли аварию, не успели среагировать и не погнались за зачинщиками драки. На месте работали три экипажа патрульной полиции и скорая.

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