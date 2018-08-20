Пять человек утонули в Азовском море во время отдыха в минувшее воскресенье, 19 августа. Все эти ЧП произошли на побережье в районе села Стрелковое. Как отмечает пресс-служба ГСЧС, все пятеро мужчин купались вне зоны пляжа, где не было спасательного поста.

Уточняется, что в воскресенье на море был шторм и купаться в этих местах было опасно для жизни.

"Визуально волны вроде несут к берегу, а нижнее течение отбрасывает назад, срабатывает так называемый принцип "обратной тяги". И вот такой трагический исход. Среди погибших 35-летний житель Харькова, 49-летний житель Днепра, 43-летний и 42-летний жители Кривого Рога и 33-летний житель Геническа", - говорится в сообщении спасателей. Также отмечается, что нескольких человек в таких условиях удалось спасти.

Кроме того, еще одна трагедия 19 августа произошла на Днепро-Бугском лимане возле села Софивка Белозерского района, где утонул 12-летний подросток. Установлено, что парень упал в воду, идя по трубе насосной станции, и не вынырнул. Погибший был жителем села Широкая Балка.

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