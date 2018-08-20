Появились видео начала налета возле мэрии Харькова, в результате которого погиб патрульный полицейский. Запись в Youtube опубликовало харьковское издание "Харьков Live".

На записи видно как человек подходит к столбу и стреляет по мэрии. Слышны выстрелы: сначала одиночный, потом четыре подряд, потом через некоторые время несколько одиночных. Потом нападавший отходит к зданию рядом с мэрией.

Видео: youtube.com

Напомним, ночью, 20 августа, в Харькове произошла перестрелка прямо в центре города, возле здания мэрии. Информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила в полицию около 00:37. Первыми на место ЧП прибыл наряд патрульной полиции.

Полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который сразу же открыл огонь по патрульным. Один из патрульных - Дмитрий Кириенко - погиб. Полицейские применили табельное огнестрельное оружие и ликвидировали нападавшего, сейчас его личность устанавливается.

Ранее "Страна" сообщала, что у стрелка в Харькове было два пистолета и запасные магазины.

Также читайте о ночном налете на мэрию Харькова, где в ходе перестрелки погиб полицейский Дмитрий Кириенко.