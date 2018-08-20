Погибший при перестрелке у мэрии Харькова полицейский Дмитрий Кириенко получил два огнестрельных ранения и скончался от них в больнице. Патрульному было 29 лет, уточнили в Нацполиции Харьковской области.

"Дмитрий Кириенко родился в городе Доброполье Донецкой области. Имел три высших образования - окончил Национальный университет гражданской защиты Украины, Национальный университет им. В. Каразина и Харьковский национальный университет внутренних дел", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Нацполиции подчеркнули, что Дмитрий Кириенко погиб при исполнении служебных обязанностей и до последней минуты своей жизни оставался на боевом посту.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что у напавшего на мэрию Харькова стрелка стрелка было два пистолета и запасные магазины.

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