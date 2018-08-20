В Дарницком районе Киева на проспекте Бажана столкнулись Mercedes Vito и Lada Priora, семь человек с травмами попали в больницы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

Авария произошла в понедельник, 20 августа, в 00:53. После аварии произошла утечка горюче-смазочных материалов прямо на проезжую часть, поэтому вызвали спасателей.

Работники с помощью гидроинструмента деблокировали травмированную женщину с заднего пассажирского сиденья автомобиля Lada Priora и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

"В автомобиле Mercedes Vito находились четыре человека, все травмированные из автомобиля госпитализированы в медицинские учреждения города. В автомобиле Lada Priora, находилось четыре человека, водитель и двое пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города до прибытия спасателей", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Также "Информатор" сообщает, что по словам полицейских, водитель автомобиля Lada Priora двигался в крайней левой полосе по проспекту Бажана и пропустил поворот направо в районе развязки у станции метро "Осокорки". Мужчина решил сэкономить время и начал поворачивать направо через две полосы. Водитель Mercedes Vito, который ехал позади, не успел среагировать на внезапный маневр легковушки и протаранил ее в правый бок. Удар был такой силы, что Lada откинуло на отбойник.

Виновника аварии установит следствие.

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