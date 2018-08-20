Домушники продолжают бесчинствовать в центре Киева. На этот раз на Печерске, на улице Зверинецкая, домушники за одну ночь обчистили частный детсад, который расположен как отдельная постройка с буквой "Б" в номере и квартиру в прилегающем доме с нумерацией "А".

Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, сегодня утром с заявлением о краже со взломом обратилась администрация популярного среди состоятельных горожан в Киеве частного VIP-детсада "Эрудит Land i Я".

Как сообщили полиции сотрудники детсада, взлом произошел на выходных в нерабочее время.

Взломщики не стали возиться с замками и проникли в 2-этажное строение путем отжима пластикового окна. Они вынесли электронную технику, которая использовалась для обучения детишек. Их добычей стали компьютеры и ноутбуки марки"ASUS ", Wi-Fi роутер, мультимединый проектор "Саnon ", смарт часы "Apple" и мини - видеокамера. Они прихватили даже паровой утюг и обогреватель. Также воры унесли 5 000 гривен наличными.

Вероятно, не удовлетворившись кражей в детсаду, воры забрались еще и в одну из квартир на последнем, 11 этаже в соседнем доме 61"А". Хозяина около двух недель не было дома, поэтому они беспрепятственно сломали замки и вынесли 70 тысяч гривен, около тысячи долларов и 180 шекелей.

Полиция по этим двум эпизодам открыла уголовные производства по ч.3 ст.185 УК Украины - кража с проникновением. Воров ищут с помощью видеозаписей уличных камер "Безпечне місто".

Ранее "Страна" сообщала, что дедушка с Печерска "выкупил" внука из полиции за $17 тысяч.

Также мы рассказывали, что у депутата Харьковского облсовета Романа Веприцкого сожгли автомобиль на Печерске.