В Харькове ночью неизвестный ворвался в здание мэрии, ранил полицейского и убил охранника. После этого преступника застрелили копы. "Страна" собрала все детали резонансного преступления.

Как шла перестрелка. Версия полиции

Ночью, 20 августа, в Харькове произошла перестрелка прямо в центре города, возле здания мэрии. Информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила в полицию около 00:37. На место ЧП прибыл наряд патрульной полиции.

Полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который сразу же открыл огонь по патрульным, передает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

Место перестрелки, фото: hk.npu.gov.ua

Как сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего (в переводе с канцелярского, стрелок был убит - Прим.Ред.). Сейчас его личность устанавливается.

Место происшествия и фото убитого стрелка. Фото - Юлия Колтак

В больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Видео: ГУ Національної поліції в Харківській області

Открыто уголовное производство по двум статьям - ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Версия очевидцев и видео с выстрелами

По данным харьковских СМИ, нападавшему удалось войти в здание городского совета. Сначала он с улицы сделал десять выстрелов в дверной проем. После чего зашел в помещение городского совета.

"На место прибыло два экипажа полиции, которые первое время пытались вести переговоры с преступником. Тот в свою очередь открыл по ним стрельбу из здания горсовета, ранив одного из полицейских", - пишет в Facebook сообщество Харьков Live.

Также опубликовано видео, на котором слышны выстрелы.

В распоряжении "Страны" также оказалось видео, снятое очевидцами. На этих кадрах видно, как возле здания горсовета мирно гуляют прохожие, а на улице оживленное движение машин. Двое патрульных направляются ко входу в здание, пытаясь вести переговоры со стрелком, спустя несколько секунд слышны выстрелы.

Одним из первых на месте событий был харьковский блогер "Толямба", по данным которого у одного из полицейских три патрона не выстрелили.

Что интересно, полицейский, который погиб в перестрелке, был в бронежилете, однако пуля прошила его навылет. Это видно на фото, которые оказались в распоряжении "Страны".

Источники "Страны" в Харьковской полиции сообщают, что недавно патрульные получили новые бронежилеты.

Напомним, вначале августа Нацполиция объявила тендер на закупку 2 тысяч бронежилетов общей стоимостью почти 13 млн грн.

Что известно об убийце

По словам нардепа Антона Геращенко, личность нападавшего пока не установлена. Ему на вид 30-35 лет, спортивного телосложения.

При нем, говорит Геращенко, было обнаружено два пистолета.

"Один - сигнальный, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Второй - "Байкал" (пневматическая модификация Макарова - ред.), также переделанный под стрельбу боевыми. А также несколько магазинов к ним и около 30 патронов", - пишет нардеп в Facebook.

У "Страны" есть фото пистолета и трех магазинов к нему.

Также в нашем распоряжении есть также фото застреленного преступника. 18+

Три высших образования. Кем был убитый полицейский

Погибший полицейский - харьковский патрульный Дмитрий Кириенко, сообщил в Facebook нардеп Антон Геращенко. У него осталась жена и маленькая дочь - год и 8 месяцев.

Нардеп также опубликовал фото погибшего патрульного.

В харьковской полиции уточнили, что Кириенко 29 лет, он родом из Доброполья Донецкой области.

"Имел три высших образования - окончил Национальный университет гражданской защиты Украины, Национальный университет им. В. Каразина и Харьковский национальный университет внутренних дел", - пишут коллеги патрульного.

Три версии следствия

По данным Антона Геращенко, изучается несколько версий. Первая - нападение спровоцировано какими-то действиями городских властей по отношению к застреленному преступнику или членам его семьи.

Другая версия касается возможных психических отклонений, усиленных употреблением алкоголя или наркотиков. У застреленного преступника взяты образцы для анализа.

"О том что нападавший был не в себе, свидетельствует тот факт, что он стрелял не только в охранников городского совета и полицейских, но и просто по колёсам проезжавшего мимо автомобиля Шкода Октавия", - пишет нардеп.

Третья версия, - что нападение было совершено из хулиганских мотивов.