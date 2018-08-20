В результате ночной перестрелки под Харьковской мэрией погиб 29-летний патрульный полицейский Дмитрий Кириенко. У него осталась жена и дочка, которой не исполнилось еще и двух лет. Открывший стрельбу злоумышленник был вооружен двумя пистолетами и при себе у него были запасные магазины с патронами.

Об этом на своей странице в соцсети написал нардеп Антон Геращенко.

Фото: facebook.com

"Сегодня у патрульных Харькова и всей Украины траур. Выполняя свой долг, во время задержания вооружённого преступника погиб 20 летний харьковский патрульный Дмитрий Кириенко. Он был хорошим человеком, другом, полицейским, отцом.

У него осталась жена и маленькая дочь - год и 8 месяцев. Подонок открывший стрельбу этой ночью в Харьковском горсовете был застрелен полицейскими на месте преступления.

Оружие полицией было применено более чем законно. Жаль, что не на опережение", - написал Геращенко.

По его словам, личность нападавшего пока не установлена. На вид стрелку 30-35 лет. Он был спортивного телосложения.

"При нем было обнаружено два пистолета. Один - сигнальный, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Второй - "Байкал", также переделанный под стрельбу боевыми. А также несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Мотивы нападавшего пока не установлены", - добавил нардеп.

Как сообщил Антон Геращенко, правоохранители разрабатывают несколько версий.

"Одна из них, это то, что нападение спровоцировано какими-то действиями городских властей по отношению к застреленному преступнику или членам его семьи.

Другая версия касается возможных психических отклонений, усиленных употреблением алкоголя или наркотиков. Взяты образцы для анализа на этот счёт.

О том что нападавший был не в себе, свидетельствует тот факт, что он стрелял не только в охранников городского совета и полицейских, но и просто по колёсам проезжавшего мимо автомобиля Skoda Octavia.

Третья версия, - что нападение было совершено из хулиганских мотивов", - сообщил автор поста.

Нардеп считает, что выяснить мотивы преступления удастся после того, как будет установлена личность застреленного злоумышленника.

Также Геращенко напомнил, что при нападении тяжелые ранения (пулю в спину) получил охранник харьковского городского совета 1970 года рождения. Он находится в больнице неотложной скорой помощи.

Фото: facebook.com

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