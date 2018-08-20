Вдова убитого добробатовца Виталия Олешко (Сармата) Татьяна Олешко заявила об угрозах в свой адрес и написала заявление в полицию. Запись с обращением вдовы разместил в Facebook Андрей Маджаров.

По словам женщины, в районе Центрального рынка Бердянска она встретила адвоката Евгения Озюменко, который работает на депутата Верховной Рады Александра Пономарева, с которым Олешко имел конфликт.

"Я встретила Евгения Озюменко и спросила: "Почему отводишь глаза?". На что этот человек ответил: "Иди ты на х@@! Сдохнешь, как и твой муж". Я сказала ему: "Иди ты на х@@! Ты - убийца". Это произошло прилюдно. Я написала заявление, что есть камеры наблюдения, которые могли это зафиксировать", - заявила Татьяна Олешко.

По ее словам, полиция Бердянска приняла заявление, но женщина не уверена, что об этом заявлении узнают и возьмут его на контроль силовики Запорожья и Киева.

Видео: facebook.com

Напомним, 31 июля в Бердянске убили ветерана АТО и активиста Виталия Олешко "Сармата". По словам очевидцев, мужчину убили выстрелом в спину из двуствольного ружья на глазах у жены и друзей. Полиция задержала на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области пятерых подозреваемых по этому делу.

Ранее "Страна" сообщала, что авто, на котором приехали убивать Сармата, принадлежит Госгеокадастру.

Также мы писали о том, что в полиции заявили о заказном характере убийства добробатовца Олешко-Сармата.