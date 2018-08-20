Власти США объявили тендер на разработку нового анонимного мобильного мессенджера, устойчивого ко взлому. Об этом сообщает RT со ссылкой на документы тендера.

Тендер проводит Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). По имеющимся данным, на разработку приложения DARPA выделила $44 млн. Ожидается, что работа над мессенджером начнется в марте 2019 года и продлится до 2023 года.

Как отмечается, новой разработке дали название "Надежная анонимная связь для всех" (Resilient Anonymous Communication for Everyone, RACE). Мессенджер будет защищен с использованием криптографических технологий, в ходе разработки его будут проверять на устойчивость к взломам. Сообщения собеседников внутри приложения будут зашифрованы. Мессенджер должен работать в рамках одной сети, даже если она закрыта и не связана с интернетом.

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