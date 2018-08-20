Сегодня, 20 августа, в Днепропетровской области фура столкнулась с маршрутным автобусом, минимум 13 человек госпитализированы, пишет "Интерфакс-Украина".

ДТП произошло в 07:10 на автодороге М-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, в районе пгт Обуховка. По предварительным данным, столкнулись микроавтобус "Богдан", который ехал по маршруту "Зоря-Днепр" и фура. В 6-ю городскую больницу Днепра госпитализированы 13 пострадавших.

По информации полиции, грузовик врезался в заднюю часть маршрутного автобуса "Богдан", и тот перевернулся.

Фото: 056.ua

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