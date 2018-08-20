В центре Киева власти ограничат или запретят движение 20 и 22 августа в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины независимости Украины. Об этом пишет сайт Киевской горгосадминистрации.

В частности, в эти дни, с 18:45 и до окончания тренировок, движение транспорта запретят: на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Хрещатик) - Бессарабской площади - ул. Крещатик - Майдане Независимости - ул. Крещатик до Европейской площади.

Также с 17:45 до окончания тренировок временного ограничат проезд транспорта:

во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 1, гусеничная техника): парк военной части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Черновола - выезд на просп. Победы встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Петра Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (по встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола просп. Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (на встречной полосе) - площадь Победы (на встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

после тренировки по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного - вул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (на полосе встречного движения) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Чорновола - вул. Маршала Рыбалко - парк военной части А0222;

во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 2, колесная техника): аэродром "Святошин" - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Д. Щербаковского - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы (встречной полосой левее Воздухофлотского моста) - проспект Победы (встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - вл. Жилянская;

после тренировки по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд -ул. В. Черновола - проспект Победы - ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

Кроме того, сегодня, а также 22-24 августа будет запрещена парковка и не будут работать парковочные площадки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий, в том числе на местах стоянки транспортных средств ВСУ, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Также временно на время подготовки и проведения праздничных мероприятий будут внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта, маршрут которого проходит в местах проведения мероприятий.

Ранее "Страна" сообщала, что в небо над Киевом, на День Независимости, могут поднять авиацию. Решение должен принять Порошенко.

Также мы сообщали о том, что 22 августа МВД привлечет все силы для усиления охраны на День независимости.