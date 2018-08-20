Эффектом плацебо ученые занимаются уже многие десятилетия. И.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун решила развенчать магический миф о таблетках из сахара, к которым оказываются восприимчивыми некоторые пациенты. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Супрун поясняет, что плацебо называют вещество, которое не имеет лечебных свойств, но рекомендуется пациенту как лекарство. Феномен, когда человек чувствует себя лучше после принятия такого препарата, называется эффектом плацебо.

"Такие представления оказывают эффекта плацебо определенного магического содержания, на которое может надеяться человек, как на чудо, которое позволит излечиться от болезни без традиционной медицины. Казалось бы, что здесь плохого? Человек принимает, скажем, сахар, чувствует себя лучше, не тратит много средств на лечение, но действительно ли это так?", - пишет она.

По данным Супрун, еще в 2010 году были проведены исследования, результатом которых стал вывод, что плацебо не имеет значимого клинического эффекта, существует лишь некоторое влияние на симптомы боли и тошноты.

Влияние головного мозга на многочисленные физиологические функции является хорошо известным. Но не существует достоверных данных о том, что он может обеспечивать устойчивый терапевтический эффект. Вывод же о положительных результатах в лечении болезней благодаря лишь эффекту плацебо является достаточно манипулятивным. Обычно, по данным министра, в них не учитывают ряд факторов:

1. Выздоровление происходит благодаря естественным процессам в организме.

Существуют болезни, с которыми наш организм может справиться сам, например, простуда. Средняя продолжительность заболевания составляет 3-7 дней и начав прием плацебо (например, гомеопатии) на 2-3 день заболевания пациент начинает чувствовать себя лучше на следующие дни именно благодаря естественному течению заболевания, а не действию "препарата".

2. Действуют эффективные медицинские препараты, которые принимает пациент вместе с альтернативными - например, таблеткой из сахара или водной инъекцией.

Ощущение улучшения самочувствия, которое дают лекарства, в некоторых случаях может происходить не сразу, а через определенное время после лечения. Если человек принимал эффективные лекарства, а потом перешел на плацебо, то благодарить за выздоровление обычно нужно именно препараты. Например, онкобольной пациент мог принимать эффективные противоопухолевые средства, а также разнообразные альтернативные средства. И после достижения ремиссии он будет ошибочно считать (и говорить другим больным), что это произошло именно благодаря каким-то "магическим настойкам".

3. Снижаются или исчезают симптомы путем субъективного восприятия человека.

Если человек верит в то, что фальшивые лекарства могут быть настоящими, то это может иногда облегчать симптомы боли. Однако плацебо не может ликвидировать болезнь, ибо не действует на ее первопричину. Сознание и эффект плацебо не может уменьшить опухоль или снизить уровень холестерина в крови. С этим могут справиться только лекарства с доказанной эффективностью.

"Если исключить эти факторы и доверять только действию плацебо, человек может поддаться приятной мысли в чудо и отказаться от истинного лечения. Если болезнь не касается тех, что проходят естественным путем, то это очень опасно", - отмечает Супрун.

Она считает, что нельзя отбрасывать и положительные показатели плацебо, но нужно менять сам подход в использовании эффекта.

"Ученые определили, что лучше всего этот эффект обусловливают не фальшивые лекарства, а контекст, в котором пациент получает лечение. Это хорошие отношения с врачом, место, где оказывается помощь, внимание персонала, положительная настроенность на лечение. Цвет и название препарата и поведение людей, которые рядом, также срабатывают", - отмечает она.

Именно эти условия, а не препараты-пустышки помогают усилить лечебный эффект, и пройти путь к выздоровлению или уменьшению симптомов.

"Поэтому ученые предлагают называть это не действием эффекта плацебо, а контекстуальным эффектом. Это поможет более рационально относиться к процессу выздоровления и не путать мистику с медициной", - резюмирует и.о.министра здравоохранения.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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