Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2018 года ослабил курс гривны на 23 копейки - до 27,9 гривень за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 20 августа установлен на таком уровне: 2 789,8554 гривни за 100 долларов (+22,8021).

Еще больше подорожал евро. Нацбанк повысил курс гривны к евро на 32 копейки - до 31,78 гривень за евро. Официальный курс евро установлен на уровне 3 177,9243 гривны за 100 евро (+31,7847).

Напомним, в пятницу 17 августа в обменных пунктах продажа доллара достигала 28,5 гривень за доллар.

Ранее "Страна" сообщала, что прыжки доллара на межбанке остановили.

Также в НБУ отчитались, сколько денег потратили на попытку усмирить доллар.