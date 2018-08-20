В понедельник, 20 августа, на территории Украины ожидается не такая жаркая, как пару дней назад, но теплая и солнечная погода, днем до +31. Исключение составит Винницкая область, где пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает сайт Укргидромецентра.

В центральных областях - без осадков. Температура днем от +26 до +28 градусов, ночью - от +15 до +17 градусов тепла.

На севере Украины синоптики также осадков не прогнозируют. Температура днем от +26 до +28, ночью - от +15 до +17 градусов тепла.

В городах восточной Украины также без дождей. Днем от +26 до +28, ночью - от +14 до +16 градусов тепла.

В южных областях будет тепло и сухо. Температура днем от +30 до +32 градусов, ночью - от +20 до +22 градусов тепла.

В западных областях синоптики прогнозируют по-летнему жаркую погоду. Днем температура воздуха здесь будет колебаться от +27 до +29, и от +15 до +17 градусов ночью.

В Киеве также ожидается солнечная погода, температура воздуха составит от +27 до +29 градусов днем, и от +17 до +19 градусов ночью. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели предупредили, что в Украину движутся грозы со шквальным ветром.

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