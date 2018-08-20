Невероятный случай произошел в Адриатическом море с подданой Британии во время круиза. Она выпала за борт с лайнера "Norwegian Star", который шел в Венецию, и провела в открытом море 10 часов, пока ее не обнаружили катера береговой охраны Хорватии.

Об этом передает АР.

Британка по имени Кейл (ей 46 лет) упала за борт около полуночи 19 августа, это произошло примерно в 95 километрах от побережья Хорватии. Ее обнаружили только спустя 10 часов и отвезли в больницу в городе Пула.

"Я была в воде 10 часов, эти замечательные ребята спасли меня", - сказала Кейлл хорватскому каналу HRT.

Капитан круизного лайнера, Ловро Орескович, сказал, что спасенная выглядела очень измученной.

Обстоятельства инцидента, детали которого не разглашаются, сейчас тщательно расследуются, и посольство Великобритании в Хорватии проинформировано о случившемся.

Видео: Guardian News

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