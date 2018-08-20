Сегодня, 20 августа, около 05.00 по местному времени (сопадает с киевским - Прим.Ред.) в Анкарепроизошла попытка террористического акта. Здесь, на бульваре Ататюрка неизвестные открыли огонь по американскому посольству. Об этом сообщает CNN Turk.

Стрельба по зданию посольства велась из автомобиля с неустановленными номерами. Очевидцы сообщили как минимум о четырех или пяти выстрелах.

О пострадавших или материальных повреждениях не сообщается. В настоящий момент усиленные отряды полиции и спецназа города ищут нападавших. Некоторые улицы в столице Турции перекрыты.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что США подготовили санкционный список против Турции, чтобы добиться освобождения пастора Брансона.

Также мы расскзывали, что в Турции пассажирский поезд сошел с рельс. 24 погибших, 338 человек ранены.