Белый дом серьезно рассматривает возможность войны в киберпространстве, чтобы пресечь попытки вмешательств в американские выборы или проникновения в американские компьютерные системы.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью каналу ABC.

"Мы должны были бы использовать все свои возможности для защиты не только выборов, но и всего круга недостаточно защищенных компьютерных систем в США, будь-то в правительственной сфере или же в частном бизнесе, которые могут подвергнуться кибератакам.

Я считаю, что это очень важно, поскольку мы не хотим войны в киберпространстве. Мы хотим мира в киберпространстве. Для этого необходимо установить средства сдерживания, чтобы наши противники, которые осуществляли операции в киберпространстве против нас или которые рассматривают такие возможности, понимали, что они заплатят высокую цену, если они пойдут на это", - заявил Джон Болтон.

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