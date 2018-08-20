Вчера вечером, 19 августа, в Виннице вспыхнул сильный пожар в местной исправительной колонии, было эвакуировано 100 заключенных.

Об этом, в своем Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олейник.

"На месте пожара на территории учреждения исполнения наказаний работает следственно-оперативная группа полиции. Патрульная полиция частично ограничила движение на прилегающих улицах для того, чтобы подразделения ГУ ГСЧС могли беспрепятственно получить доступ к месту пожара. Пострадавших нет. Эвакуировано около 100 человек. Ситуация контролируется. Работают все службы оперативного реагирования. Устанавливаются причины возгорания", - написала Анна Олейник.

Спасатели ликвидировали пожар около 17.30.

Фото: Facebook

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Виннице подрались водители, а в реанимацию попал глава союза ВДВ.

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