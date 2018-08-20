Президент США Дональд Трамп не любит американскую прессу и она за это отвечает повышенным вниманием к его персоне. Так, например, The Washington Post, выяснили, что у Дональда Трампа, точно так же как и у 37-го главы государства Ричарда Никсона, есть список политических врагов, которые подвергаются политическому и другому давлению.

У Никсона существовал список из 20 "политических врагов", в который входили политики, бизнесмены и журналисты, несогласные с действиями президента, его советник Джон Дин также составил список мер, которые применялись для давления на них.

Издание отмечает, что ситуация с отзывом доступа к секретным документам у экс-главы ЦРУ Джона Бреннана указывает на существование "списка врагов Трампа". Отмечается, что администрация президента США планировала принять меры против еще девяти сотрудников спецслужб.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп рассказал американцам о пользе встреч с Путиным и Ким Чен Ыном.