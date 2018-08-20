Ночью, 20 августа, в Харькове произошла перестрелка прямо в центре города, возле здания мэрии. Информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила в полицию около 00:37. Первыми на место ЧП прибыл наряд патрульной полиции.

Полицейские увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который сразу же открыл огонь по патрульным, передает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

Место перестрелки, фото: hk.npu.gov.ua

Как сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, согласно Закону Украины "О Национальной полиции" патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего (в переводе с канцелярского, стрелок был убит - Прим.Ред.). Сейчас его личность устанавливается. В больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский. Несмотря на усилия медиков полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Видео: ГУ Національної поліції в Харківській області

На месте происшествия работали руководство ГУНП, следователи СУ, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты-криминалисты. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

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