После европейского вояжа Путина и его переговоров с Ангелой Меркель, помощник президента России, Юрий Ушаков заявил о подготовке к проведению встречи в "Нормандском формате".

"Президент России и канцлер обсуждали на переговорах также возможность проведения встречи "Нормандского формата" с участием глав России, Украины, Франции и Германии. Договорились, что ее нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения. Экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи. Даже не обозначили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался. Речь идет о том, чтобы провести такую встречу в столице Франции, в Париже. Мы не против", - заявил Ушаков в интервью "Известиям".

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 40 тысяч миротворцев и создать там международную администрацию.