Число пострадавших от аварии в Сумах выросло с пяти до семи человек. Об этом сообщает "UA: Суми".

Помимо пяти человек, доставленных в больницу с места происшествия, в лечебные учреждения обратились еще двое - полицейский и женщина-водитель "Ауди".

Напомним, полицейская машина на "зебре" столкнулась с "Ауди", вылетела на тротуар и травмировала нескольких человек.

Полицейские двигались со включенной сиреной и, по их словам, следовали на вызов.

Двое из пострадавших пешеходов сейчас находятся в тяжелом состоянии. Среди них - девушка 1994 года рождения.

Ранее "Страна" опубликовала видео первых минут после аварии в Сумах.

Также сегодня под Киевом погибли четыре человека при лобовом столкновении двух авто.