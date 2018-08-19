В Мариуполе 19 августа неизвестные лица в черной одежде и балаклавах напали на молодежную платформу "ТЮ" во время концерта, избив музыкантов и зрителей. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Cообщается, что около 30 молодых людей ворвались в помещение, распылили газ, разбили технику и инструменты, избили людей.

Потерпевшие рассказали, что нападавшие крушили все и всех на своем пути, используя мебель в качестве оружия. Атака не была продолжительной, после нее люди скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время известно о 10 пострадавших. Среди них есть артисты, зрители и менеджер "ТЮ".

"Мы вызвали охрану, полицию и скорую, сейчас они работают на месте. Состояние повреждений пока неизвестно, у молодежи - сотрясения и синяки. В помещении много сломанной мебели и техники, разбит пол. Хорошо, что все живы и относительно цели", - говорится в сообщении.

Известно, что это уже третье нападение на участников "ТЮ". На этот раз нападавшие хорошо готовились, они атаковали помещения одновременно со всех сторон.

Фото: facebook.com/tumariupol

Фото: facebook.com/tumariupol

Фото: facebook.com/tumariupol

Фото: facebook.com/tumariupol

Фото: facebook.com/tumariupol

По данным "Страны", платформа "ТЮ" - это своего рода арт-платформа в Мариуполе, место, где регулярно проводятся разного рода мероприятия, выставки и концерты современного искусства и веяний нового времени равенства, а также идей ЛГБТ-движения.

Как сообщала "Страна", во время Марша равенства в Киеве пострадали 11 человек.

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Ранее "Страна" писала, как в Запорожье депутата, выступающего против ЛГБТ, поставили решать проблемы гендерного неравенства.