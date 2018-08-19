Во Львове после ночного протеста 19 августа, когда недовольные пассажиры разбили туристические палатки прямо в зале ожидания городского вокзала, руководство "Укрзализныци" пошло навстречу людям и заменило билеты.

О причине протеста сообщил львовянин Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook. По его словам, люди ехали из Ивано-Франковска через Львов с пересадкой. Их поезд опоздал на два часа, поэтому они пропустили отправление следующего состава. Представители "Укрзализныци" изначально отказывались поменять людям билеты. Тогда пассажиры пошли на радикальные меры.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Позже в пресс-службе компании сообщили, что проблема была улажена и все пассажиры уже находятся в пути.

"В частности, часть пассажиров, следующих в Лисичанск, продолжат путешествие в отдельном вагоне поезда №74 Львов - Москва, который на станции Хмельницкий будет переприкреплено в состав поезда №138 Хмельницкий - Лисичанск. Пассажиров, направлявшихся в Сумы, в Киеве с поезда № 74 будет пересажено на поезд №124 Киев - Константиновка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что случай с опозданием поезда расследуют.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" объявила о готовности "по указу сверху" прекратить пассажирские перевозки в Россию.

Однако в настоящее время поезда все еще курсируют до Москвы. При этом проводники рассказали, что "с вагонов откручивают таблички".