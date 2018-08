В Лондоне самка попугая по кличке Джесси долго не могла спуститься с крыши дома. Хозяевам пришлось вызвать на помощь пожарных. И когда один из спасателей поднялся к птице по лестнице она ответила ему на приветствие "Я тебя люблю", добавив "Иди на @уй". Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на London Fire Brigade в Twitter.

Как удалось выяснить, Джесси сбежала из своего дома и три дня просидела на крыше соседнего дома.

Ее хозяева и представители Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными не смогли уговорить птицу спуститься. Они предположили, что попугай ранен и поэтому вызвали пожарных.

"Во время разговора мы обнаружили, что птица любит сквернословить, и ее ругань позабавила нас. Джесси также говорит по-турецки и по-гречески, так что мы звали ее и на этих языках", - рассказал руководитель пожарной бригады Крис Суоллоу.

Вскоре выяснилось, что попугай в полном порядке. Джесси на глазах у пожарных перелетела на другую крышу, а затем на дерево. Позже она вернулась к хозяевам.

Фото: twitter.com/LondonFire

После возвращения домой, хозяйка птицы записала на видео ее скромное признание в любви спасателям.

Jessie the parrot in now home safe & sound with her owner and she had this to say to the firefighters who came to help her in #Edmonton https://t.co/Th2nlVCq7I pic.twitter.com/3ABkzH2nHY