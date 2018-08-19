В Киеве участились случаи нападения на подростков, которые красят волосы или ходят в "неформальной" одежде. Их избивают люди в форме националистических групп. Об этом в Facebook заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинтадзе.

"Подонки, которые считают возможным с нашивками националистических группировок устанавливать свои правила и издеваться над детьми, должны понести наказание", – написала она, комментируя историю киевлянина Дмитрия Дубицкого, которую она перепостила на своей странице в соцсети.

Дубицкий рассказал о сегодняшнем нападении на свою несовершеннолетнюю дочь. Ее атаковали 20-летние парни в камуфляжной форме и с нашивками националистических организаций – "Правого сектора" и "Нацкорпуса".

"Сегодня напали на мою несовершеннолетнюю дочь. Среди бела дня, в людном месте, на Контрактовой площади. Нападавших было трое, примерно 20-летнего возраста, в полувоенной одежде... Дочь общалась со знакомыми, одета была, как обычно, неформально – футболка с принтом, значки рок-групп, крашеная прядь волос. "Борцы за нравственность" прицепились с идиотскими вопросами, сорвали с шеи кулон.

Окружающие возмутились и начали их оттеснять. Один из подонков вырвался и залил лицо дочери из газового баллончика, после чего все трое удрали.

Этого оказалось мало. Ребята отправились к магазину "Сильпо" неподалеку, дочь мало что уже видела, к тому же плохо могла говорить. В магазине купили молоко и воду, стали оказывать помощь. Именно в это время подонки вернулись и сильно ударили её по лицу, после чего снова удрали", – рассказал он, как было дело.

По словам Дубицкого, о нападениях националистов на "неформалов" он слышит не в первый раз.

"В центральной части Киева орудуют отморозки (основные локации – Майдан и "Глобус", Почтовая площадь, Контрактовая площадь), которые регулярно оскорбляют и избивают подростков. Поводом, как правило, становится внешний вид – парня могут избить за челку или "подкатанные" штаны, девушку – за пирсинг или крашеные волосы. Уже более полутора лет я слышу от дочери рассказы об этом. Конфликты с "нациками" (так их называют наши дети) у нее были и ранее, доходило и до потасовки, но так, как сегодня, – впервые", – пишет он.

Как говорилось выше, на пост Дубицкого отреагировала вице-премьер Климпуш-Цинтадзе, которая заявила, что лично знает подростка, на которого напали.

Позже в комментариях у Дубицкого появилась нардеп Виктория Сюмар. Она рассказала, что у ее дочери Софии Таран была подобная ситуация на Крещатике в районе ТРЦ "Глобус". На вопрос, какие были последствия для обидчиков Сюмар сказала, что напишет в приват.

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