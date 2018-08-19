В "Киевавтодоре" обещают полностью восстановить асфальт на улице Антоновича к понедельнику, 20 августа. Об этом заявил руководитель коммунальной корпорации Александр Густелев на странице в Facebook.

Участок проезжей части ул. Антоновича от ул. Физкультурной к Жилянской был разрушен ночью в результате непогоды. По словам Александра Густелева, на Антоновича, по заказу КП "Киевтеплоэнерго", ведутся работы по прокладке тепловой сети.

"Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть и разрушили конструктивные слои дорожного покрытия. Со второго часа ночи дорожники непрерывно работают над ликвидацией последствий аварийной ситуации", - отметил руководитель "Киевавтодора".

Он также опубликовал фото хода ремонта.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook.com/kievavtodor

Напомним, в соцсетях "провалившийся" асфальт на улице Антоновича предлагали чинить переименованием.

Как сообщала "Страна", летний дождь 18 августа вверг столицу в пучину настоящего потопа. Киевляне тонули в собственных автомобилях, улицы оказались запружены реками текущего хлама, а в городе начал проваливаться асфальт.