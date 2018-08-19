Греция объявила о выходе из программы макроэкономической помощи в рамках договоренности со странами Еврозоны после того, как Афины получили последний транш в 15 млрд евро в августе. Об этом сообщает euronews.com.

В Греции признаки экономического кризиса начали проявляться в 2009 году. Причиной кризиса стало массовое уклонение от налогов. По словам министра охраны окружающей среды и энергетики Греции Йоргоса Статакиса, после периода жесткой экономии Греция смогла справиться с основными причинами кризиса - бюджетным дефицитом и дефицитом торгового баланса.

В июне еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси объявил, что финансовый кризис в Греции закончился, экономика страны перешла к росту.

Впрочем, глава Центрального банка Греции Яннис Стурнарас полагает, что стране еще многое нужно сделать для стабильности.

Министр труда Греции Эффи Ахциоглу сообщил, что в течении последних трех лет уровень безработицы упал на 6%, и это снижение продолжится.

"По моим оценкам, в сентябре 2019 года мы сможем довести уровень безработицы до 18%, а это на 8-9% меньше по сравнению с показателями, которые достались нам от предыдущего правительства", - отметил он.

В рамках по выходу из программы и созданию резерва ликвидности Греция согласилась осуществить новые сокращения пенсий и увеличения налогов в ближайшие два года.

Как сообщала "Страна", этим летом в Греции бушевали лесные пожары.

Также "Страна" писала, что ЕС завершили программу финансовой помощи Греции траншем в 24 миллиарда евро.