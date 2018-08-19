Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал очередной потоп в Киеве, после которого на одной из улиц столицы провалился асфальт.

По градоначальника, коммунальные службы города работали нормально, а водный коллапс в городе случился исключительно из-за неблагоприятных погодных условий.

"Ливневки были вычищены, коллекторы – исправны. Но объем потоков воды мы контролировать никак не можем", - объяснил Кличко "Левому берегу".

По его словам, основные подтопления произошли там, где вода с огромной скоростью стремилась с возвышений вниз.

"Например, с бульвара Леси Украинки, из-за чего пострадала Эспланадная. Тот же Подол… По некоторым улицам неслись настоящие горные потоки, сметавшие на своем пути даже автомобили", - нарисовал мэр картину бедствия.

По его словам, в тех местах, где подтопления были раньше, на этот раз было спокойно, потому что там дежурили коммунальщики с помпами. "Таким образом, были предприняты все меры, чтобы подтопление не повторилось в тех же местах повторно", - объяснил Кличко.

Он также прокомментировал намерения водителей "утонувших" автомобилей судиться с городскими властями за порчу имущества.

"Я понимаю, что даже в случае стихийного бедствия у нас нужно найти крайнего… Но, если честно, юридических перспектив таких исков я не вижу", - заявил мэр.

Ранее "Страна" приводила мнения киевлян, которые возмущены отказом работы ливневой канализации и участившимися в последнее время подтоплениями.

Фото ужасного ночного потопа в центре Киева.