Под Киевом на Новоирпенской трассе произошло смертельное ДТП, в котором погибли 4 человека, еще трое находятся в реанимации. Об этом сообщает "Эспрессо ТВ".

Suzuki двигался со стороны Ирпеня, Citroën ехал из Киева ему навстречу.

В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën и влетев в результате ему в бок.

От мощного удара обломки разлетелись на десятки метров, а участников аварии приехали вырезать из искореженных автомобилей спасатели ГосЧС.

Свидетели аварии с помощью бензопилы сами пытались вытащить водителя Citroën, который на тот момент еще был жив. Однако они не успели, поскольку полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Фото: ru.espreso.tv

Фото: ru.espreso.tv

Фото: ru.espreso.tv

Фото: ru.espreso.tv

Как сообщала "Страна", один человек погиб и семеро пострадали в ДТП на объездной дороге Винницы.

Напомним также, что на разлитом масле в Турции 30 машин сложились в гармошку.

Также "Страна" публиковала видео ДТП в Ирпене, где автомобиль снес остановку на страшной скорости.