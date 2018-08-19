На трассе под Киевом в ДТП погибли четыре человека, еще трое - в реанимации. Фото аварии
Под Киевом на Новоирпенской трассе произошло смертельное ДТП, в котором погибли 4 человека, еще трое находятся в реанимации. Об этом сообщает "Эспрессо ТВ".
Suzuki двигался со стороны Ирпеня, Citroën ехал из Киева ему навстречу.
В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën и влетев в результате ему в бок.
От мощного удара обломки разлетелись на десятки метров, а участников аварии приехали вырезать из искореженных автомобилей спасатели ГосЧС.
Свидетели аварии с помощью бензопилы сами пытались вытащить водителя Citroën, который на тот момент еще был жив. Однако они не успели, поскольку полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Фото: ru.espreso.tv
Фото: ru.espreso.tv
Фото: ru.espreso.tv
Фото: ru.espreso.tv
Как сообщала "Страна", один человек погиб и семеро пострадали в ДТП на объездной дороге Винницы.
Напомним также, что на разлитом масле в Турции 30 машин сложились в гармошку.
Также "Страна" публиковала видео ДТП в Ирпене, где автомобиль снес остановку на страшной скорости.