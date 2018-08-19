Съемки 5 сезона сериала "Властелин Колец" по версии культового произведения профессора Джона Р.Р. Толкина пройдут в Новой Зеландии. Об этом сообщает портал The Geeks Worldwide.

Создатели нового сериала Amazon всерьез готовы вернуться туда, где ранее снимались оригинальные картины Питера Джексона. Однако официально сделка еще не заключена.

Напомним, что телевизионная адаптация "Властелина колец" уже на данный момент чрезвычайно амбициозна. Затраты компании составили около миллиарда долларов, запланировано пять сезонов.

Основной сюжет, по некоторым данным, затронет молодость Арагорна.

Впрочем, из-за немалых расходов было закрыто несколько сериалов, но сама компания официально этого не подтвердила.

Кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля" Фото: kinopoisk.ru

Сын профессора Толкина выпустит уже в конце августа новую книгу знаменитого отца - "Падение Гондолина".

По словам руководства Amazon, сериал появится не раньше 2021 года.

Как сообщала "Страна", журнал GQ включил Библию, "Властелина колец" и "Прощай, оружие" в список не стоящих чтения книг.

Также стало известно, что звезда "Властелина колец" и "Игры престолов" женился в пятый раз на девушке в два раза младше.

Ранее "Страна" писала, в Бразилии набожная бабушка каждый день молится лорду эльфов из "Властелина колец".