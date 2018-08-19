Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который 24 августа прибудет на парад ко Дню Независимости Украины, в конце месяца встретится с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

Встреча делегаций из Москвы и Вашингтона пройдет в Женеве. О ее проведении договаривались еще в Хельсинки президенты РФ и США.

Болтон заявил, что речь на встрече пойдет о гуманитарной ситуации в Сирии и Ираке. "Мы обеспокоены гуманитарной ситуацией в этом регионе. Мы обсудим это здесь с Израилем, а также с русскими в Женеве", - сказал советник Трампа.

Болтон заверил, что США намерены добиться полного уничтожения ИГИЛ и вывода военных Ирана с территории других государств региона.

Ранее отмечалось, что одной из тем переговоров также может стать договор между США и Россией о ликвидации ракет.

Ранее мы рассказывали, что советник президента США Болтон срочно прилетел в Израиль из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Напомним, Трамп раскрыл Путину планы США по Сирии.