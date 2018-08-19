Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что намерен объявить о прекращении огня в противостоянии с движением "Талибан", продлив таким образом перемирие на три месяца в случае, если члены группировки ответят согласием на данное предложение.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Фото: Ashraf Ghani/Twitter

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение Гани. Об этом он также сообщил в Twitter.

"Я приветствую заявление президента Афганистана о втором перемирии с "Талибаном" в Афганистане, я призываю талибов продемонстрировать неравнодушие по отношению к афганцам, уважая его (решение президента - Прим.Ред.)", - написал Столтенберг в Twitter.





Как сообщала "Страна", ранее Талибы не собирались прекращать огонь в Афганистане.

Также "Страна" писала, что экс-президент Афганистана назвал Исламское государство продуктом и инструментом США.