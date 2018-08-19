После смертельного ДТП с участием украинских туристов в Польше из больницы выписали пятеро украинцев. Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, на больничных койках остаются еще 36 пострадавших украинцев.

Всего в результате аварии погибли три человека, еще 51 получил ранения. Среди пострадавших – десять детей. Украинцы госпитализированы в больницы в Перемышле, Ярославе, Леске, Бжозове, Саноке и Устриках Дольных.

По словам украинского дипломата, одна пострадавшая, взрослая женщина, находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших медики оценивали как стабильное, средней тяжести.

Фото: RMF 24

Как сообщала "Страна", ДТП случилось вечером 17 августа. Автобус с 54 украинскими туристами попал в аварию, когда направлялся из Львова в Вену. Он ехал по территории Польши к границе со Словакией.

По предварительным данным, водитель автобуса разбил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус сорвался с 30-метрового склона и несколько раз перевернулся. В результате аварии три человека погибли, более 50 получили травмы.

Окружной прокуратурой Перемышля начато производство, правоохранители допрашивают водителя транспортного средства. Позже ему будет избрана мера пресечения.

 

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