Известный автор детективов Юлия Шилова чудом спаслась из горящего дома на Ленинском проспекте в Москве. Юлия считает, что виновниками возгорания стали нанятые рабочие, которые чинили крышу. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Шиловой, пожарная сигнализация в ее доме отсутствует, о возгорании она узнала случайно, когда выходила на улицу.

"Я чудом обнаружила дым, выходя из квартиры. Если бы я вышла пятью минутами позже, сгорела бы не просто моя квартира, а целый дом. Я как могла в одиночку боролась с огнем и ждала помощи, потому что дорога была каждая секунда", - рассказывает писательница.

Фото: facebook.com/ssvetulya

Из-за задымления у женщины сильно закружилась голова, и она вызвала бригаду скорой помощи. Чтобы привести Шилову в чувство, врачам пришлось поставить ей капельницу.

Прибывшие на место происшествия спасатели быстро потушили возгорание.

Пожарные также обнаружили, что знаменитый автор детективов попадает домой по пожарной лестнице, поскольку основной вход в квартиру замурован коммунальщиками.

Напомним, в 2012 году Юлия Шилова заняла второе место среди самых издаваемых авторов художественной литературы в России. И стала одной из самых издаваемых авторов взрослой художественной литературы по суммарному тиражу выпущенных за год книг после Дарьи Донцовой.

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