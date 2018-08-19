Накануне военного парада на День независимости нардеп Татьяна Черновол из "Народного фронта" заявила, что прошла обучение по специальности "артиллерист". Фото и видео с присяги она опубликовала у себя в Facebook.

Обучение Черновол, по ее словам, проходила в Нацуниверситете обороны имени Ивана Черняховского. Присяга состоялась 18 августа.

В соцсетях военные игры депутата оценили не все. В ее облике нашли массу несоответствий уставу и армейской практике.

"Боевой раскрас на лице сажей"

"Я прошла посвящение в артиллеристы - это когда ты стреляешь из гаубицы, а потом имеешь честь сделать себе боевой раскрас на лице сажей из гильзы, и этой же гильзой, еще горячей, бьют по попе... Ну, такая традиция. И я горжусь!", - написала Чорновол в соцсети.

По ее словам, обучение длилось более ста дней. На присяге Черновол была, по ее словам, командиром второй пушки.

Нардеп опубликовала фото и видео со своей присяги. На одном из них Черновол держит автомат не так, как все - обычно во время присяги его берут за шейку приклада. В соцсетях уже обратили внимание на эту вольность.

На видео расчет с участием Черновол под рок-музыку устанавливают орудие.

Судя по другому видео, Черновол не только принимала присягу в ряду других, но и говорила речь в качестве депутата.

"Китель в штаны не заправляют"

В соцсетях к новой воинской специальности Черновол отнеслись прохладно. Те, кто имеют отношение к армии, отметили несоответствия в облике депутата. В ее внешнем виде нашли вольности, недоступные обычному курсанту - странные шевроны, отсутствие флага на форме и заправленный китель, за который обычному солдату сильно бы досталось.

"Депутату - можно.

Итак - Татьяна Черновол стала артиллеристом (артиллеристкой, так правильно?) Разбираю ее внешний вид на этой прекрасной фотке, или "насколько права и нардепа отличаются от обычного контрача".

Все очень просто - ведь удачно оттеняющие великолепную пани Черновол контрачи на заднем плане одеты как раз таки згідно керівним документам...

1. Заправленный китель. Контрактник на ппд будет поимет. Но Татьяна - депутат. Татьяне можно.

2. Насчет шеврона на левом плече... это шеврон учебного заведения?

3. Обувь. Тут даже придумать сложно, бо даже на ппд не всегда вояку имеют за отсутствие "Таланов", но уж Татьяне определенно можно.

4. Уважаемая Татьяна, с дрожью напоминаю вам, что вы одели однострой Збройних Сил України. На плече должен быть небольшой флаг. Но Татьяна - депутат.

Татьяне - можно (отметим, что флаг на ее плече есть - ред.)", - пишет волонтер Мартин Брест.

"На психическом освидетельствовании политиков все давно поставили крест.

Но в армии-то, в армии обязаны работать психологи.

Тем не менее, вторые сутки на плечах Татьяны Черновол красуются погоны младшего лейтенанта.

Выражение "от младшего офицера до Главнокомандующего" заиграло яркими красками.

Круг замкнулся", - пишет блогер Макс Бужанский.

"Передайте Татьяне Черновол, чтоб шевроны местами поменяла футболку из трусов ... бл ... китель из брюк вытащила, а ее командирам чтоб проверили ее у своего психиатра, выбросили на х@р ее купленную справку и не допускали ее к оружию, потому процентовка самострелов зашкалит", - пишет волонтер Маруся Зверобой.

В тоже время коллега Татьяны по фракции нардеп Виктория Сюмар пристыдила критиков.