Высший суд Нидерландов запретил адептам Церкви Летающего Макаронного Монстра фотографироваться на документы в религиозном облачении. Например, водительское удостоверение с дуршлагом на голове использовать нельзя. Об этом сообщает The Guardian.

В суде разъяснили истцу Миенке де Вильде, студентке юридического факультета, что пастафарианство является сатирой, а не серьезной верой.

Миенке де Вильде намерена жаловаться в Европейский суд по правам человека.

Известно, что голландское законодательство разрешает частично покрывать голову на фотографиях в документах, но только по подлинным религиозным соображениям.

Напомним, Церковь Летающего Макаронного Монстра была основана в США в 2005 году Бобби Хендерсоном.

Пастафарианство официально признано правительством Новой Зеландии. Ранее в Новой Зеландии даже обвенчались верующие в макаронного монстра пастафарианцы.

Как сообщала "Страна", нидерландские ученые обнаружили самую далекую радиогалактику.

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