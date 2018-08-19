Сегодня, 19 августа, в Волчанском районе Харькова столкнулись "ВАЗ" и Lexus. Трое человек погибли в результате ДТП, один из участников аварии - главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий. Он жив, сообщает UA Харьков в Facebook.

По предварительной информации, ДТП произошло в 15:30 рядом с деревней Шестаково.

"В "Жигулях" была пара, мужчина - 77 лет и женщина - 76 лет. Они подобрали по дороге неизвестную женщину - примерно 45 лет. Погибла попутчица, а также водитель. Жену водителя повезли в 4-ю больницу", - сообщил директор Центра медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Как утверждает сообщество UA Харьков, за рулем Lexus был Сергей Чечельницкий - начальник Управления градостроительства и архитектуры, главный архитектор Харькова. Согласно данным его декларации, в селе Прилипко Волчанского района Чечельницкий владеет домом. Дорога от этого населенного пункта в Харьков проходит через село Шестаково. Также в декларации Чечельницкого указано автомобиль Lexus RX 350 (2007 года выпуска).

Место ДТП Фото: facebook.com/uakharkivuakharkiv

Корреспонденты UA Харьков связались с Чечельницким по телефону. На вопрос, как он чувствует себя после ДТП, главный архитектор Харькова ответил следующее: "Чувствую себя плохо. Тема для меня неприятная, извините, не буду ничего говорить". И положил трубку.

Обстоятельства аварии пока неизвестны. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж информацию о ДТП не комментирует. В отделе коммуникации ГУ ЧП пообещали предоставить официальные данные в ближайшее время.

Фото: facebook.com/uakharkivuakharkiv

Фото: facebook.com/uakharkivuakharkiv

Как сообщала "Страна", украинский парапланерист разбился, столкнувшись в небе с британцем.

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