Глава Минкульта Евгений Нищук забыл указать в декларации гонорар своего сына. Об этом говорится в решении НАПК по результатам проверки, документом располагают "Украинские новости".

В декларации на 2017 год отсутствуют 1242 гривени, которые сын министра получил в качестве гонорара за съемки в ленте "Киевская история". Интересно, что фильм снимался по госзаказу и за бюджетные средства.

Несмотря на то, что действия министра являются нарушением антикоррупционного законодательства, претензий к Нищуку у НАПК нет.

Отметим, что это уже не первое предупреждение министру культуры за последние дни. В середине августа НАПК попеняло Нищуку за конфликт интересов у директора музея-мемориала Второй мировой войны, который руководит им совместно с супругой.

Ранее министр культуры "забыл" указать в декларации подарок от матери и стипендию сына.