Украинский парапланерист Игорь Волов погиб после столкновения в воздухе с британским летчиком Инесом Пауэллом во время соревнований в Македонии. Украинскому спортсмену было 56 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Столкновение случилось перед финальной гонкой British Open в Круш. Оба мужчины погибли после падения на землю.

Волов погиб на месте происшествия, а Пауэлл умер в ближайшей больнице после попыток его реанимировать.

Парапланеристы столкнулись в воздухе два раза. После первого удара им удалось отделиться, но опять вошли в контакт и второй удар был гораздо сильнее.

Известно, что Пауэлл не открыл свой запасной парашют и когда он приземлился, то был еще в сознании и разговаривал со спасателями. Он получил серьезные внутренние травмы, в частности, переломы плеча, таза и ребра.

Волов, который не был участником соревнований, открыл свой резервный парашют и приземлился на дереве. Когда до него добрались спасатели, он уже был мертв.

Соревнования по парапланеризма British Open продолжались с 11 августа по 17 августа в Крушево. После столкновения парапланеристов соревнования были приостановлены.

Как сообщала "Страна", в России парапланерист выжил после падения с высоты в 400 метров.

Напомним также, что ранее появились подробности гибели руфера, который раскрасил в украинские цвета звезду Кремля.

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