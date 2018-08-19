В Сумах произошла авария на перекрестке Петропавловской и Перекопской с участием патрульной полиции, в результате которой пострадали 5 человек, в том числе женщина-полицейский. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам пресс-секретаря Нацполиции в Сумской области Эльвиры Бигановой, полицейским сообщили об аварии в 14:49, когда ехали на вызов.

"У них были включены специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки. После столкновения служебный автомобиль отбросило на тротуар, где шли прохожие, то есть произошел наезд. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали пять человек, среди них женщина-полицейский", - сказала Биганова.

Женщина-патрульная оказалась заблокированной в служебной машине, поэтому спасатели вырезали элементы транспорта, чтобы освободить ее.

"Сейчас все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается помощь. На месте происшествия работают следователи и руководство Нацполиции области.

Фото: Слава Дедоф/Facebook

Как сообщала "Страна" в Сумах произошла авария с участием машины патрульных, в результате Toyota Prius перевернулась.

Напомним также, что в Днепре патрульного обвинили в применении силы при задержании.