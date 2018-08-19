Сюмар опубликовала фото, на котором целует бородатого мужа, лежа на траве
Нардеп от "Народного фронта" Виктория Сюмар, которая недавно вышла второй раз замуж за заместителя мэра Ирпеня Дмитрия Христюка, публикует пикантные фото с отдыха в своем Instagram.
Так, на снимке нардеп в купальнике и солнцезащитных очках целует в шею своего любимого. Вместе они загорают на зеленой траве и, похоже, довольно счастливы вместе.
"Лето", - скромно подписала селфи с мужем Сюмар.
Следует отметить, что Виктория с супругом выглядит отдохнувшими и посвежевшими.
Фото: instagram.com/viktoria_siumar
Как сообщала "Страна", бойфренд Виктории Сюмар в прошлом году успел побывать под домашним арестом.
Ранее Сюмар рассказала, что обратила внимание на Христюка, потому что ей всегда нравились "сильные и умные мужчины, которые умеют делать дела".
Отметим, что для них обоих, этот брак - не первый. На двоих у них двое дочерей - Нина и София. Также семья приняла решение о помощи в воспитании сыновей погибшего Александра Гуменюка - комбата 11 батальона Киевской Руси Александра Гуменюка, крестным папой которых является Дмитрий.
Как сообщала "Страна", в настоящее время новоиспеченная семья живет за городом, в 15 километрах от Киева. В селе Михайловка-Рубежовка (Ирпенский регион, Киевская область) мать Сюмар владеет двумя участками земли по соседству на улице Садовой. На них и стоят два особняка.