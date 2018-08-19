Нардеп от "Народного фронта" Виктория Сюмар, которая недавно вышла второй раз замуж за заместителя мэра Ирпеня Дмитрия Христюка, публикует пикантные фото с отдыха в своем Instagram.

Так, на снимке нардеп в купальнике и солнцезащитных очках целует в шею своего любимого. Вместе они загорают на зеленой траве и, похоже, довольно счастливы вместе.

"Лето", - скромно подписала селфи с мужем Сюмар.

Следует отметить, что Виктория с супругом выглядит отдохнувшими и посвежевшими.

Фото: instagram.com/viktoria_siumar

Как сообщала "Страна", бойфренд Виктории Сюмар в прошлом году успел побывать под домашним арестом.

Ранее Сюмар рассказала, что обратила внимание на Христюка, потому что ей всегда нравились "сильные и умные мужчины, которые умеют делать дела".

Отметим, что для них обоих, этот брак - не первый. На двоих у них двое дочерей - Нина и София. Также семья приняла решение о помощи в воспитании сыновей погибшего Александра Гуменюка - комбата 11 батальона Киевской Руси Александра Гуменюка, крестным папой которых является Дмитрий.

Как сообщала "Страна", в настоящее время новоиспеченная семья живет за городом, в 15 километрах от Киева. В селе Михайловка-Рубежовка (Ирпенский регион, Киевская область) мать Сюмар владеет двумя участками земли по соседству на улице Садовой. На них и стоят два особняка.