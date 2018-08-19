Сегодня, 18 августа, в Сумах произошла ужасная авария с участием автомобиля патрульной полиции Prius, легковой машины и пешеходами. В результате ДТП на зебре автомобиль полицейских перевернулся на крышу, пострадали патрульная и пешеходы.

Очевидцы дорожного происшествия опубликовали видео спустя несколько минут после случившегося.

"Полиция сбивает пешеходов в Сумах, включив спецсигналы, непосредственно при въезде на перекресток, на красный сигнал светофора", - Карп Дмитрий в Facebook.

По предварительным данным прокуратуры, автомобиль патрульной полиции ехал в сторону центра в то время, как по Перекопской ехала Audi в сторону Кондратьева. Произошло столкновение. Audi ударила в бок полицейское авто, в результате авто патрульных перевернулось. Количество пострадавших уточняется.

Напомним, ДТП произошло в Сумах около 15:00 на перекрёстке ул. Петропавловская и Перекопская.

Как сообщает Данкор онлайн, в результате аварии пострадало четверо пешеходов. Один из них доставлен в больницу. Госпитализирована также девушка-патрульная.

Напомним также, что в Харькове патрульная машина спровоцировала ДТП, в котором погибла семья.







