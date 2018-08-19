Корреспондент "Страны" узнал о задаче по математике для 8 класса с дробями, которую смогли решить лишь половина выпускников школ, сдававших ВНО по математике.

Правильный вариант в этом задании - вариант В: а+1

Это было первое задание в тестах.

Информацию "Страна" узнала у двух опрошенных абитуриентов, ее же подтверждают наши источники в УЦОКО.

"Действия с дробями, где нужно было фактически сократить на 2 числитель и знаменатель и получить результат. Задание не сложное, но, к сожалению, только 52% смогли справиться с задачей, с которой должны были бы работать в 8 классе", - ранее прокомментировал это задание директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", одна из харьковских абитуриенток пыталась пройти Внешнее независимое оценивание (ВНО) с помощью двойников. На экзамены под ее фамилией пришли сразу несколько других выпускниц.

Напомним, 15 июня, были опубликованы результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам.